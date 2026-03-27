Veronesi in nazionale: da Tommasi fino a Udogie, Caprile e Coppola

Da Verona all'azzurro, non sono pochi i giocatori nati nel veronese che dopo il 2000 hanno avuto la soddisfazione di essere convocati

Giacomo Adami 27 marzo - 14:27

Sono 5 i calciatori veronesi, nati in città o in provincia, chiamati in nazionale maggiore dagli anni duemila. Storie diverse ma legate dalla stessa provenienza territoriale. Da Tommasi che ha già lasciato il suo segno con l'Italia, a nuovi azzurri pronti a costruire il loro cammino.

Damiano Tommasi nato a Negrar, ora sindaco di Verona, è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas con cui ha esordito in Serie B nel 1993. Ha fatto parte del giro della nazionale nei primi anni duemila quando era in forza alla Roma, collezionando 25 presenze e 1 rete. Titolarissimo nel famigerato mondiale del 2002 in Corea e Giappone.

Destiny Udogie, classe 2002, nato a Verona e cresciuto a Nogara. Talento prodotto dal vivaio dell'Hellas, ha esordito in Serie A con i gialloblu nella stagione 2020/2021, per poi passare all'Udinese. In terra friulana ha attirato l'attenzione di Tottenham e Nazionale. Vincitore dell'Europa League con gli Spurs nella passata stagione, ha collezionato 12 presenze con la maglia azzurra.

Diego Coppola, classe 2003, nato a Bussolengo e cresciuto a Pescantina, ha fatto tutte le trafile nel settore giovanile del Verona fino ad esordire nel 2021 con Tudor. Diventa pilastro della difesa gialloblu, quando l'estate scorsa passa al Brighton a titolo definitivo. Non trova molto spazio in Premier League e a gennaio 2026 si trasferisce in prestito al Paris FC. Il difensore conta due presenze in nazionale.

Elia Caprile, nato a Verona e cresciuto a San Zeno di Montagna, portiere del 2001 e in forza al Cagliari. Inizia a giocare nella scuola calcio del Cadore, per poi passare alle giovanili del Chievo. Fa il suo esordio in A con l'Empoli nella stagione 2023/2024. L'anno successivo va al Napoli ma dopo metà campionato si trasferisce in terra sarda. Con Gattuso sono arrivate la prime convocazioni in nazionale maggiore.

Nicolò Casale, difensore classe 1998 nato a Negrar e cresciuto nelle giovanili del Verona. Dopo vari prestiti fa il suo ritorno in gialloblu e debutta in Serie A nella stagione 2021/2022, annata di cui è grande protagonista. Successivamente veste le maglie di Lazio e Bologna, in mezzo la prima chiamata a Coverciano nel settembre 2023 ma senza scendere in campo.

Federico Baschirotto, nato a Isola della Scala, è stato soltanto preconvocato da Mancini per le final four della Nations League nel giugno 2023.