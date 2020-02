Matteo Pessina al posto di Miguel Veloso.

Come già in passato, quando il portoghese non è stato a disposizione, il cambio studiato a centrocampo porta a questa mossa.

Pessina ha interpretato sempre in maniera molto positiva il ruolo di regista. Sarà così anche con il Cagliari, con Ivan Juric che, di conseguenza, rivedrà la composizione della linea dei trequartisti.

In questo senso, le soluzioni sono diverse, al vaglio nei prossimi allenamenti a Peschiera del Garda.