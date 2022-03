Verso il Genoa, Lazovic riparte da 100

Il giocatore dell'Hellas è pronto al rientro: in gialloblù presenze in tripla cifra per lui

Redazione Hellas1903

Il Verona lunedì giocherà col Genoa e conta di recuperare appieno Darko Lazovic.

L'ala gialloblù, out per infortunio nelle partite col Napoli e l'Empoli, è vicina al rientro.

Lazovic si appresta a ricominciare da 100. Questo, infatti, è il numero di presenze totalizzate con la maglia del Verona tra Serie A e Coppa Italia per lui.

Nello specifico, 97 sono le gare in campionato (dato che fa di Lazovic lo straniero con più incontri disputati in A nella storia gialloblù) e 3 quelle, appunto, in Coppa Italia.

Sono 8, poi, i gol segnati con l'Hellas da Lazovic, con 18 assist forniti.