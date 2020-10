Matteo Lovato sta recuperando dall’infortunio rimediato a Parma.

Il difensore è in ripresa, la sua condizione migliora. L’obiettivo è essere disponibile già per la gara di lunedì con il Genoa.

Per Ivan Juric sarebbe un rientro di peso, visto che nel reparto arretrato le assenze sono molte e in tanti non sono ancora in forma dopo i problemi fisici delle scorse settimane.

Un’emergenza che il ritorno di Lovato renderebbe meno pressante.