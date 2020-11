Due giorni di pausa per il Verona.

Martedì, infatti, è fissata la ripresa degli allenamenti per i gialloblù, con una seduta mattutina al centro sportivo di Peschiera del Garda.

Domenica prossima, 22 novembre, torna il campionato per l’Hellas, impegnato in casa con il Sassuolo. Il via alla gara, al Bentegodi, è fissato per le 15.