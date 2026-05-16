Dopo la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, sarà una passerella d'onore per l'Inter davanti al suo pubblico. Al termine della gara ci sarà la cerimonia di premiazione con la consegna della coppa scudetto, poi il pullman scoperto sfilerà con i tifosi.

Dal canto suo il Verona proverà a rovinare la festa per evitare di chiudere il campionato all'ultimo posto in classifica.

Indisponibile Calhanoglu. Ci saranno rotazioni in attacco per Christian Chivu con Esposito che torna a disposizione dalla panchina.

Di seguito la probabile formazione dell'Inter per la gara di domani contro l'Hellas in programma alle 15:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza:

(3-5-2):

Sommer;

Bisseck, Acerbi, Bastoni;

L. Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, C. Augusto;

Bonny, Lautaro Martinez