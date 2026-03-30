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Verso Verona-Fiorentina: 6 punti nelle ultime 2 sfide per i gialloblù

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L'Hellas è uscito vittorioso nei due incontri più recenti con la formazione viola
Redazione Hellas1903

14 Dicembre 2025 e 23 febbraio 2025: il Verona ha sorriso negli ultimi incroci di campionato contro la Fiorentina.

La gara d'andata dello scorso dicembre è stata una delle tre vittorie ottenute in questa stagione, successo che aveva alimentato le speranze dei tifosi gialloblù in una corsa salvezza più equilibrata. Al Franchi, con il risultato di 1-2, una delle migliori prestazioni di Gift Orban, decisivo con una doppietta. In mezzo l'autogol di Unai Nuñez, alle sue ultime apparizioni prima di fare ritorno in Spagna.

Nella stagione 2024/2025 l'1-0 casalingo contro i toscani fu una vittoria importantissima, decisa in extremis da Bernede. Tre punti fondamentali per allontanarsi dalle zone critiche della classifica, da lì gli uomini di Zanetti hanno continuato a lottare per poi centrare l'obiettivo salvezza.

Due vittorie, entrambe raggiunte negli ultimi minuti della partita.

La Fiorentina arriverà sabato per invertire il trend, cercando di ritrovare una vittoria che manca da tre anni al Bentegodi. Allo stesso tempo il Verona di Sammarco spera di proseguire sull'onda dei recenti successi con i viola.

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