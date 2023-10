Viaggio negli sponsor del Verona dagli anni 80 a oggi

Dalla Canon a Sinergy, chi è stato sul petto dei giocatori dell'Hellas

Redazione Hellas1903

Era il 26 agosto 2018 quando Sinergy Luce e Gas iniziava la sua partnership con il Verona, contribuendo alla promozione in massima serie e successivamente alla conferma nel campionato di Serie A.

Ancora oggi è Sinergy il main sponsor dei mastini, e la collaborazione tra le due realtà sembra essere solida.

Ma quali sono stati i main sponsor prima di Sinergy? Dagli anni 80 a oggi sono molti i nomi che si sono alternati sul petto degli scaligeri. A partire dalla stagione 1981-82 fu Canon il principale sponsor della squadra, riportato chiaramente sulle maglie completamente gialle realizzate dall’Adidas, fornitore ufficiale del kit da gioco. Gli stessi che nella stagione 1984-85 accompagnarono la squadra a vincere il primo, storico, Scudetto gialloblù.

La collaborazione con Canon si interruppe nella stagione 1986-87, quando la società giapponese Ricoh, produttrice di macchine fotografiche e attrezzatura elettronica per uffici, prese il suo posto. Continuò invece la produzione di kit gara a marchio Adidas, che mantenne sempre i colori giallo e blu, pur con qualche piccola modifica, per le maglie in casa e fuori casa, fino all’anno successivo, quando lasciò il posto alla Hummel, multinazionale di abbigliamento danese che, all’epoca, realizzava anche le divise per la propria nazionale.

Intanto, alla fine degli anni 90, sulle maglie della Serie A ci finivano anche i siti di scommesse, che lo ricordiamo, tutt'oggi offrono bonus benvenuto come incentivo ai nuovi iscritti. E fu proprio sul finire degli anni ‘90, più precisamente nella stagione 1989-90, che l’Hellas retrocesse in Serie B. Fu un anno strano, nel quale il fornitore ufficiale passò da Hummel ad Adidas dopo l’inizio della stagione e il main sponsor divenne il Pastificio Rana, fondato dal noto imprenditore e artigiano Giovanni Rana.

Entrambi gli sponsor (Adidas e Pastificio Rana) restarono anche nella stagione successiva, quella che terminò con il secondo posto in Serie B e il successivo ritorno in massima serie. Un ritorno che durò poco, poiché nella stagione 1991-92 i tifosi gialloblù assistettero a una nuova retrocessione nella serie cadetta. Quell’anno lo sponsor tecnico fu Uhlsport, multinazionale tedesca fondata nel 1984 e molto attiva nella produzione di abbigliamento sportivo.

Uhlsport e Rana andarono avanti in coppia fino alla stagione 1995-96, quando il patron Alberto Mazzi ideò un nuovo stemma e lo piazzò direttamente al centro delle maglie da gioco, da lui pensate, e realizzate per l’occasione da Erreà, azienda italiana di San Paolo di Torrile, in provincia di Parma. La stagione successiva, quella del 1996-97, fu confermato lo sponsor tecnico e la linea delle maglie, ma si interruppe la collaborazione con il Pastificio Rana, sostituito da Ferroli.

A livello calcistico furono anni di continui sali-scendi da Serie B a Serie A e viceversa, un andamento che ha caratterizzato i gialloblù fin quasi dalla loro fondazione. Ma tornando alle sponsorizzazioni: dalla stagione 1997-98 alla stagione 1999-00 si alterneranno, nell’ordine, ZG Camini Inox, Atreyu Immobiliare e Salumi Marsili, mantenendo sempre Erreà come technical sponsor. Solo nella stagione 2000-01 cambiarono entrambi, con Lotto a fornire il kit di gioco e Net Business al centro del petto.

I successivi anni videro Amica Chips (2001-02), Clerman (2002-06) e Unika (2006-07), mentre i fornitori di materiale tecnico furono Legea e Asics. Nella stagione 2007-08, per la prima volta dal 1981, non vi fu sponsor commerciale. Dalla stagione successiva, invece, gli sponsor divennero due: Giallo, azienda di sistemi parasole, si prese la zona centrale della maglia, mentre in alto a destra dello stemma societario si aggiunse Orizzonti.

Mentre continua la collaborazione tra Verona e Asics, cambiano di nuovo i main sponsor nella stagione 2010-11, con Protec e Banca di Verona BCC sulla divisa casalinga, mentre Asimov e Sicurint Group vestirono le maglie in trasferta. Dopo otto stagioni in maglia Asics, il 2013 parte invece con Nike, e andrà avanti fino al 2018-19, quando lo sponsor tecnico diventa Macron e si affaccia come main sponsor il Gruppo Sinergy.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.