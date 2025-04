Vieira: “Oggi era importante non perdere”

Patrick Vieira commenta in conferenza stampa il pareggio per 0-0 del Genoa a Verona.

È stata una partita molto difficile, abbiamo visto due squadre con lo stesso obiettivo, di rimanere in A prendendo punti, nel secondo tempo loro sono stati migliori dal punto di vista fisico, sono stati aggressivi, complimenti a loro. Ma noi siamo contenti del punto, non perdere in un campo difficile come questo era importante.