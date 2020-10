Vignola: “Kalinic che acquisto, attaccante da grande”

Beniamino Vignola, ex centrocampista del Verona, parla dell’ingaggio di Nikola Kalinic da parte dell’Hellas.

Dice, interpellato da www.hellas1903.it: “Si tratta di un acquisto fondamentale. Kalinic è una punta di caratura internazionale. Un attaccante fortissimo“.

Aggiunge Vignola: “Penso sia l’uomo giusto per il Verona, che ha iniziato con buoni risultati il campionato, al di là della sconfitta di Parma. Servono gol e lui ha le qualità per farne tanti in un sistema di gioco quale quello di Ivan Juric”.