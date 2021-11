Vignola: “Verona, piedi per terra, ma sei forte”

L'ex gialloblù: "L'Hellas gioca bene. Obiettivo salvezza, dopo si vedrà"

Beniamino Vignola, ex gialloblù, ha parlato del momento del Verona, intervistato da "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Ha detto: “Verona da Europa? Piedi per terra, sempre, altrimenti il rischio di scottarsi si fa fortissimo. L’Hellas ha sempre proceduto un passo dopo l’altro e deve continuare così: si salvi, intanto. Nello stesso tempo è giusto sottolineare come stia proponendo dell’ottimo calcio. I risultati sono una conseguenza meritata e conquistata”.

Poi: "Mi piace dire una cosa, allora: l’Hellas si tenga pronto per sognare. Se saprà proseguire così, magari persino migliorando, tutto sarà possibile. Per adesso, comunque, avanti come si è fatto finora, ricordandosi che non ci si deve mai distrarre, neppure per un attimo”.