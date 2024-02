Vignola: “Verona, puoi fermare la Juve”

Ha detto al "Corriere di Verona": “Penso che Marco Baroni stia facendo un grande lavoro. Non è per niente facile assemblare un gruppo che è stato, di fatto, appena messo insieme, con diverse cessioni e molti innesti nel corso della campagna di gennaio. Il tempo è poco, questo è evidente, e l’allenatore con il suo staff è impegnato nel trarre il più possibile in uno spazio ridotto. Ricordiamoci che la squadra è stata rivoltata come un calzino. Nonostante tutto, l’Hellas ha dimostrato di valere ed è sempre in lotta”.