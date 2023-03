Volpati: “Il Verona non può sbagliare, ma ora l’aria all’Hellas è cambiata”

Ha detto: "Partita cruciale? “Lo sono tutte. D’accordo, mancano tredici gare alla fine del campionato, ma i margini per sbagliare sono ridotti al minimo, non può che essere così vista come si era messa prima della sosta per i Mondiali. Altrettanto certo, però, è che all’Hellas adesso c’è tutta un’altra aria aria rispetto a quella che si avvertiva mesi fa”.

Osserva Volpati: “Il vento è cambiato? Per quanto possibile, dico di sì. Non va dimenticato che ci sono state delle cessioni pesanti in estate, tra queste quella di Caprari, che è andato proprio al Monza. Comprensibile, necessario tenere in ordine i conti, ma dal punto di vista tecnico il Verona ha pagato. E il lavoro fatto per tornare in corsa da gennaio in poi è stato grande: questo va considerato per capire che, comunque, di strada davanti ce n’è sempre molta”.