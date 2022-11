Volpati: “Mercato sbagliato e troppi errori: Verona, adesso ci vuole un miracolo”

Dice la leggenda gialloblù: “Il mercato estivo è stato sbagliato. Non c’è dubbio che la società debba sempre cedere dei giocatori per mantenere una gestione corretta, però stavolta ho avuto la sensazione che abbia esagerato. Non sempre le mosse possono essere quelle giuste. E anche se il gruppo storico dello spogliatoio è rimasto, le cose non hanno funzionato. Ho sentito le dichiarazioni di Setti dopo la tremenda sconfitta con lo Spezia: lo comprendo, ma è evidente che gli errori sono stati molti”.

Prosegue Volpati: “La salvezza? Si tratta di fare un’impresa, perché la classifica parla chiaro. Occorre un miracolo sportivo, come quello che ha fatto la Salernitana nella scorsa stagione. Però c’è la lunga sosta per i Mondiali, che è un’incognita per tutti e può riscrivere gli equilibri. Quanto all’allenatore, ritengo difficile che si possa proseguire con Bocchetti. Forse si può tentare col ritorno di Cioffi. Dopo, sarà fondamentale che, sempre in sede di mercato, non ci siano più mancanze”.