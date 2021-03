Volpati: “Sì, Barak sembra Briegel”

La bandiera gialloblù: "Hanno la stessa forza fisica, entrambi grandi atleti"

Antonin Barak come Hans-Peter Briegel? Una suggestione che si ripete, dopo il gol segnato dal giocatore ceco alla Juventus, sabato sera.

Domenico Volpati, leggenda del Verona, intervistato da "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola, osserva: "Barak somiglia a Briegel? Più lo vedo giocare e più dico di sì. Il gol che ha segnato con la Juventus ha confermato la mia impressione: un balzo da grandissimo atleta, qual era Briegel. Barak me lo ricorda parecchio”.

Aggiunge Volpati: “Cos'hanno in comune? La stessa debordante forza fisica. Grazie alla potenza che ha Barak può muoversi lungo tutto il campo, dalla difesa all’attacco, è incontenibile. E in mezzo il suo impatto è evidente. Esattamente come Briegel”.