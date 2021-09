Volpati: “Spogliatoio forte e la svolta di Tudor, così l’Hellas deve ripartire”

La bandiera gialloblù: "Serve fare punti presto. Determinanti i giocatori d'esperienza"

Domenico Volpati, intervistato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola, ha parlato della svolta alla guida dell'Hellas, con Igor Tudor che ha sostituito Eusebio Di Francesco.

Sui modi con cui i gialloblù devono riprendersi dopo il difficoltoso inizio di campionato, Volpati, leggenda del Verona, dice: "Chi deve essere decisivo? Il gruppo storico, il nucleo di ferro, il blocco di chi è all’Hellas da più tempo. Miguel Veloso, Davide Faraoni e anche Federico Ceccherini, gente esperta che conosce l’ambiente e ha le qualità per segnare la rotta da percorrere per uscire da questo periodo delicato. Il resto dovrà farlo Tudor, che è stato chiamato per dare una virata netta all’Hellas. L’inizio sarà proibitivo, con la Roma di José Mourinho, ma da qualche parte i punti bisogna cominciare a farli. Prima di tutto c’è da muovere la classifica”.