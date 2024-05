Volpati: “Verona senza paura, la salvezza come uno scudetto”

Ha detto: "La salvezza come uno scudetto? È un grande traguardo. Centrarlo sarebbe una vera impresa. Dopo il Torino ci saranno le partite con la Salernitana e l’Inter, ma la testa deve restare fissa sul prossimo impegno, senza guardare oltre o fare calcoli. Ci sarà tempo per pensare alle altre gare. Da tifosi, è chiaro che siamo preoccupati e abbiamo paura. Ma a non averne devono essere i giocatori e sarà, deve essere, così”.

Poi: ulla gara con il Torino, in cui Volpati è stato per due stagioni, dal 1979 al 1981, “Ho giocato nel Verona, sono legatissimo a tutto l’ambiente gialloblù. Tra noi siamo sempre in stretto contatto, ci sentiamo e ci vediamo. Amicizie che onoriamo sempre, con affetto, con vicinanza. Ho, senza alcun dubbio, bei ricordi delle mie stagioni al Torino ma, come si dice in questi casi, spero che i tre punti vadano a chi ne ha più bisogno: l’Hellas, quindi”.