Women, arriva il Milan in Coppa. Pachera: “Sfida difficile”

Il tecnico presenta il match di domani

"Quella di domani sarà senza dubbio una sfida molto difficile: conosciamo il valore del nostro avversario e le sue qualità, ma noi sicuramente cercheremo di dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Siamo consapevoli della forza del Milan, della profondità della sua 'rosa': per loro la Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali, ma anche noi teniamo a questa competizione e vogliamo fare il possibile per provare a passare il turno. Ci aspettiamo un avversario agguerrito - prosegue l'allenatore gialloblù - che verrà a Vigasio a fare la partita, disposto a tutto per vincere ed approdare ai quarti di finale. Il vantaggio attuale per differenza reti non dovrà condizionarci, dovremo pensare solamente a ripetere la prestazione fatta contro la Sampdoria, cercando ovviamente di migliorarla visto il risultato finale. Domani scenderà in campo la miglior formazione possibile, la più pronta ad affrontare una sfida simile contro un avversario importante come il Milan".