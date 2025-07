Yellu: “Verona passo avanti nella mia carriera, sono pronto a lottare”

"Mi considero un giocatore fisico - dice lo spagnolo - ma con buon tocco di palla, mi posso adattare a quello che chiede il mister, ma voglio dimostrare in campo quello che so fare, più che di parlarne. Seguo il calcio italiano, quando mi hanno presentato l'opportunità di giocare qui sapevo di dovermi aspettare un calcio fisico e tattico oltre che di qualità. Un modello ? Barella mi ha colpito molto, qui c'è comunque molta qualità".

Ho parlato con Sogliano e con il Presidente, è nato tutto da quell'incontro. Li ringrazio per la fiducia che mi hanno dato. Sono venuto qua per crescere, raggiungere poi gli obiettivi della squadra. Ero con un preparatore fisico per preparami al meglio, sono rimasto più o meno un mese senza squadra. Il primo giorno in ritiro ero pronto fisicamente, siamo già in sintonia. Zanetti mi chiede un gioco verticale, ritmo elevato e quando arrivo sulla trequarti, di tirare.