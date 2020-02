Zaccagni: “Contenti, ora con la Lazio sempre col nostro spirito”

Mattia Zaccagni parla dopo il pareggio ottenuto sul campo del Milan. Queste le parole del centrocampista gialloblù:

“Siamo contenti, il gioco che abbiamo esalta le qualità dei ragazzi di questa squadra. Ce la siamo giocata alla pari contro una grande. Anche quando siamo rimasti in dieci non ci siamo abbattuti e abbiamo provato a ripartire. Sulla trequarti mi trovo molto bene, per me è un ruolo nuovo. Il mister mi lascia libero di allargarmi, di buttarmi negli spazi. Mi manca di fare qualche gol in più, mi sto allenando per questo e sono positivo, il gol arriverà. Ora andiamo ad affrontare una grande squadra con grandi giocatori, ma lo faremo sempre con le nostre caratteristiche, quelle di andare a pressare l’avversario”.