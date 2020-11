L’esperienza in nazionale di Mattia Zaccagni è partita dalla tribuna.

Ieri il trequartista del Verona, convocato per la prima volta in azzurro, non ha avuto spazio nella gara vinta per 4-0 dall’Italia a Firenze con l’Estonia. La gara amichevole è stata risolta dai gol di Grifo, a segno con una doppietta, Bernardeschi e Orsolini.

Ora sono in programma, domenica e mercoledì, le sfide di Nations League con Polonia e Bosnia.