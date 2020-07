Zaccagni: “Portiamo in campo lo spirito che ci insegna Juric”

Mattia Zaccagni, a segno in Verona-Parma col gol del 2-1, parla a Sky: “Ieri il mister mi ha spronato e oggi sono riuscito a segnare. Finchè non abbiamo la matematica certezza l’obbiettivo è la salvezza, poi ci fisseremo altri obbiettivi. Parlare di Europa? Il mister mi ammazza (ride, ndr). Juric mi ha spostato in avanti? Sì, cerco di interpretare il ruolo nel modo giusto. Il mister ci tiene sempre svegli, anche dopo le vittorie non ci fa abbassare la guardia e questo spirito lo portiamo in campo tutte le domeniche”.