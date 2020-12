Zaccagni: “Potevamo vincere, ma anche perdere. Va bene così”

Mattia Zaccagni ai microfoni di Sky parla della gara tra Verona e Cagliari. “Secondo gol in una settimana? Sono contento – dice Zaccagni – oggi potevamo vincere come perdere e direi che va bene così. E’ da tempo che lavoro per fare più gol. L’anno scorso facevo più fatica ad inserirmi, quest’anno sto trovando più continuità. Abbiamo un attacco giovane, se Juric mette in campo un giovane è perchè vede che può far qualcosa nella gara, non per valorizzare i giovani. In campo andiamo sempre allo stesso modo, aggressivi, poi in porta abbiamo Silvestri che ci salva spesso le partite”.