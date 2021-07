Il centrocampista prolungherà con l'Hellas (con aumento di stipendio)

Rinnovo di contratto in vista per Mattia Zaccagni con il Verona. Il centrocampista prolungherà a breve il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per lui previsto anche un aumento dello stipendio da 500 a circa 800 mila euro l'anno.