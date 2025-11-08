Zanetti: “A Lecce è un punto importante ma non possiamo essere felici”

Il tecnico del Verona: "La classifica ora preoccupa ma c’è tempo per rimediare"

Redazione Hellas1903 8 novembre - 18:08

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa lo 0-0 del Verona a Lecce.

"Siamo in una condizione in cui non possiamo essere felici per un pareggio - dice il tecnico dell'Hellas - il punto è importante in uno scontro diretto. Dall’altra parte c’è stata una partita difficile, spigolosa, il Lecce è in una condizione psicologica diversa dalla nostra, si è visto con la palla. Abbiamo sbagliato una marea di passaggi facili subendo le situazioni nello stesso modo. Dopo riuscivamo bene a metterci una pezza ma questo ci ha tolto tranquillità e non ci ha fatto fare la solita partita spavalda. Abbiamo lottato per 95′ in una partita che si poteva anche perdere, guardiamo avanti.

Il Verona è ancora senza vittorie. “L’aspetto psicologico è ora importante, i ragazzi devono capire che nel calcio ci sono questi momenti. Non molliamo e dobbiamo fare in modo di sfruttare pareggi e clean sheet. Con un gol potevamo vincere, dobbiamo alzare dei parametri, lavorare duro per determinare il futuro. Nella sosta lavoreremo e recupereremo energie nervose per far quadrato.

Harroui l’ho messo subito perché l’ho visto bene in settimana. Oggi ha pagato il ritmo, ha fatto fatica. Non è colpa sua, non ha portato quello che ho visto in settimana. Avevamo Nunez ma non era ancora pronto. Siamo stati bravi dentro l’area, Banda salta un po’ tutti e dentro siamo stati bravi su marcature e intercetti. Hanno fatto fatica a creare situazioni veramente pericolose in quel mondo. La mentalità da parte nostra c’è stata. In alcuni momenti siamo anche venuti fuori e abbiamo avuto situazioni non sfruttate, ma in alcuni momenti eravamo sottotono.

Oggi senza palla abbiamo fatto una partita importante per tenerla in piedi, abbiamo messo cuore e sarebbe ingeneroso dire che non abbiamo dato tutto dopo un pareggio a Lecce. Non siamo stati i soliti, dal punto di vista psicologico abbiamo dimostrato chi siamo, con l’Inter abbiamo fatto bene e non dobbiamo avere paura. La classifica ora preoccupa ma c’è tempo per rimediare. I punti devono diventare importanti con le vittorie che faremo.

Frese? Sapevamo che sarebbe stata dura dentro l’area e che ci sarebbero stati cross, Valentini ha fatto quello che doveva fare, l’ho lasciato fuori per avere un cambio sul quinto e avere dei cambi sul quinto convinto di poter andare in vantaggio. Dall’altra parte non abbiamo preso gol e difensivamente non è cambiato molto.

Sul rigore: “Il Var l’ha visto. Il nostro giocatore ha detto chiaramente di aver preso il pallone, si vede dalla direzione che ha preso la palla”.