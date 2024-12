Zanetti: “Abbiamo combattuto, la strada è quella giusta”

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona col Milan per 0-1.

Panchina agitata oggi? Sarr? "Sia Sarr che Dawidowicz hanno avuto un problema muscolare, su Tengstedt invece siamo sulla via del recupero, per noi è un giocatore importantissimo che non volevo perdere, come Serdar che arrivava da una polmonite, mi dispiace poi aver perso Harroui che è un ragazzo straordinario, adesso serve lo spirito di squadra. Non so se il Milan abbia fatto apposta a perdere tempo, ma si è giocato poco e il recupero penso sia stato troppo breve.