Zanetti: “Approccio sbagliato, ci lavoreremo”

L'allenatore del Verona: "Tre ottime settimane di lavoro, ripartiremo martedì"

Redazione Hellas1903 28 luglio 2024 (modifica il 28 luglio 2024 | 06:55)

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa l'amichevole del Verona col Feralpisalò. Di seguito le sue dichiarazioni

Mister, quarta amichevole in 13 giorni, che indicazioni le ha dato questa partita? "Quella di oggi è stata una partita non approcciata nella maniera giusta. L'indicazione che mi dà è quella che se questa squadra non è concentrata, non sta al 100% fisicamente, escono i nostri difetti. È un bene che tutto ciò sia successo oggi, ci lavoreremo. I ragazzi al termine della sfida erano arrabbiati, giocavamo davanti a tanti tifosi, questo atteggiamento mi fa piacere. Il primo tempo oggi non è stato un bello spettacolo".

Tra gli esperimenti abbiamo visto Mitrovic largo a destra anche in posizione più difensiva del solito, come è nata l’idea? "L'idea nasce dal fatto che in questo momento devono giocare due squadre e non abbiamo ricambio sui terzini, quindi ho dovuto pensare a un'alternativa".

Un paio di giorni di riposo, poi come proseguirà il lavoro a Peschiera? "Adesso si stacca, questo è stato un periodo in cui i ragazzi sono stati spremuti, oggi eravamo pesanti e non avevamo la testa giusta. Ovviamente non deve più accadere. Ora si stacca un paio di giorni e si ripartirà martedì con lo stesso piglio che ho visto fino a stamattina".

Dopo questa seconda settimana di ritiro, come sta procedendo il processo di integrazione dei nuovi? "Il processo non è breve perché serve tempo. Appena si arriva si vuole fare bene dando il massimo, ma poi escono le difficoltà. I carichi di lavoro sono pesanti ma abbiamo ancora 15 giorni prima dell'inizio della stagione, questo è ancora il momento di caricare. L'integrazione deve avvenire con i tempi giusti".

In generale dopo questo primo periodo di lavoro, quali sono gli aspetti che vede a buon punto e quelli invece su cui serve lavorare e migliorare? "Al di là dell'amichevole di oggi, in cui sono rimasto sorpreso dell'approccio sbagliato della squadra, cosa che non era mai successa, sono state tre settimane ottime, di grande lavoro, sia le due di ritiro che la precedente a Peschiera. I ragazzi hanno sempre dimostrato di sopportare i carichi e le pressioni. Io non sono un allenatore leggero, ma loro hanno sempre risposto bene. La partita di oggi è un grande insegnamento, perché noi non possiamo mai permetterci di approcciare in maniera sbagliata alle partite". Fonte hellasverona.it