Zanetti: “Bellissimo derby, vittoria di carattere”

L'allenatore dell'Hellas: "Ho messo in campo una formazione offensiva per cambiare mentalità. Tengstedt e Kastanos..."

Com'è nata questa formula col doppio centravanti? Oggi ho messo in campo una formazione offensiva, con due punti centrali e un attaccante come Livramento adattato sull'esterno. L'ho fatto per dare un segnale chiaro e cambiare un po' la nostra mentalità, perché stavamo subendo troppi gol. Abbiamo giocato per attaccare, è normale che si possa rischiare qualcosa però abbiamo creato davvero tanto.