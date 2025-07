Zanetti: “Bene lo spirito di squadra, grazie ai tifosi”

Il tecnico dopo il test col Rovereto: "Dobbiamo mettere in campo qualità"

Redazione Hellas1903 20 luglio - 22:40

Mister abbiamo visto Tchatchoua e Frese come ali, un Verona propositivo... "Sì l'impostazione è questa, compatibilmente con gli avversari che affrontiamo. Stiamo lavorando molto sul gioco, nell'essere più qualitativi, veloci con la palla e con le combinazioni. I ragazzi lo stammo facendo bene. Mi piace lo spirito che ha la squadra, l'attenzione, i pochi errori grossolani che in questo periodo si possono commettere in partite come questa. Ho chiesto alla squadra di avere il giusto atteggiamento, anche perché oggi avevamo una grande cornice di pubblico che voglio ringraziare, riceviamo sempre una grande spinta da parte loro. Ci tenevamo a fare una bella figura".

Un parere su Giovane? "È evidente che deve alzare la sua condizione fisica, ma è normale visto che sono più di otto mesi che non gioca, si fa sentire. Per lui sarà un periodo in cui ritrovare condizione e confidenza con il gioco. Ha fatto vedere di avere le qualità tecniche che ha, positivo il suo gol".

Nel primo tempo abbiamo visto un 3-5-2, nel secondo un 3-4-2-1, l'ossatura del nuovo Verona parte dalla difesa a tre... "Si vede che a livello difensivo abbiamo già automatismi, l'idea è quella di continuare così, l'evoluzione del gioco poi si vedrà dalle caratteristiche delle squadre contro cui giocheremo e dai giocatori che arriveranno. Giovane è una prima punta ma deve imparare a giocare anche da seconda ad esempio. In base all'avversario dobbiamo cercare di essere duttili, anche per essere meno prevedibili possibili. L'obiettivo è quello di mettere in campo qualità".

Mosquera come sta? "Sta meglio, sta recuperando. Ha un'infiammazione all'adduttore, rischiare oggi non avrebbe avuto senso. Sta lavorando a parte".

In che ruolo vede Frese oggi? "Naturalmente Martin può fare sia il quinto, ma anche il terzino in una difesa a 4. Ha una corsa molto potente, un buon piede, può fare il quinto e il terzo bene, è un giocatore duttile, che sa impostare anche bene il gioco. In quella posizione ora siamo scoperti, ha giocato da quinto e lo ha fatto bene. In questo momento andiamo avanti così".

Suslov, Monitpò e Harroui come stanno? "Harroui penso che tra una decina di giorni tornerà in gruppo, lo proviamo nelle situazioni tecniche senza contrasti, poi entrerà in gruppo. Montipò penso che comincerà settimana prossima con la squadra, mentre Tomas si sta già allenando in gruppo. Ieri ha fatto un lavoro aerobico pesante e oggi non aveva senso farlo giocare, ci sarà per la prossima".

fonte: hellasverona.it