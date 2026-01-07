Zanetti: “Ci siamo risollevati, grande primo tempo, contento per il punto”

Il tecnico gialloblù: "Abbiamo dimostrato di poterci stare alla grande"

Paolo Zanetti commenta il 2-2 del Verona a Napoli ai microfoni di Dazn.

"I punti ottenuti a Napoli sono sempre importanti - dice l'allenatore del Verona - loro ci hanno dato filo da torcere, ma abbiamo fatto un grande primo tempo, per poi soffrire nel secondo, ma era normale che il Napoli tornasse alla carica.

Sono contento per il punto e per esserci immediatamente risollevati dopo la brutta partita di Torino. Ci siamo anche noi ed ora torniamo in ritiro per preparare le due importantissime gare che arriveranno (Lazio e Bologna al Bentegodi).

Per tutti eravamo morti da tempo, ma invece siamo sempre qui a lottare. Ci manca solo la continuità, bisogna essere sempre al 100%, ma so che non è normale esserlo sempre. L'abbiamo approcciata diversamente ed ora dobbiamo continuare così per le gare che verranno.

Dovevamo e potevamo fare di più, loro sono cinici e per vincere dovevamo essere perfetti. Giocavamo contro una grande squadra, che ha vinto con tutti, Supercoppa compresa. L'unico rimpianto è quella palla finale, ma l'atteggiamento è stato ottimo e sono molto contento per questo.

Il gol di tacco non me lo aspettavo, ma mi aspettavo invece quell'azione da quinto a quinto. Contro avversari di questo calibro non è semplice, ma se si gioca con la testa giusta abbiamo dimostrato di poterci stare alla grande".