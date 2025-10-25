Zanetti: “Col Cagliari vincere per rompere la maledizione, siamo concentrati”

L'allenatore dell'Hellas: "Cagliari avversario molto difficile, verrà a dare battaglia"

Redazione Hellas1903 25 ottobre - 15:56

Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa la partita di domani tra Verona e Cagliari alle 15 al Bentegodi.

"Ci proviamo, è quello che vogliamo fare ogni domenica -dice l'allenatore dell'Hellas - siamo sempre scesi in campo per vincere le partite, anche se non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto sempre il massimo, la mentalità è sempre la stessa. Con il Cagliari è importante per tanti motivi, desideriamo per primi vincere una partita. Di fronte c'è sempre l'avversario, ma la squadra è concentrata su ciò che deve fare.

In attacco cambierà qualcosa? Nella mia testa coppie rigide non ci sono in nessuna zona del campo. Giovane e Orban sono due giocatori di un livello altissimo, che per me da tanto tempo non c'erano in questo club. In questo momento sono in difficoltà realizzativa, ma si allenano bene, hanno occasioni ogni settimana. Se sono al cento per cento mentalmente e fisicamente per me è impossibile che non siano dentro agli undici. Mancando uno di questi due parametri allora possiamo provare nuove soluzioni e domani può essere un'opportunità.

Bisogna cercare di creare le migliori condizioni con l'idea di gioco, con i movimenti. I nostri sono giocatori arrivati da poco, si sono inseriti ad una velocità incredibile. Hanno alzato le aspettative su di loro perché hanno fatto vedere numeri incredibili contro le grandi squadre. Ora gli avversari ci rispettano ancora di più, ma non dobbiamo pensare solo a loro. Servono i gol dei centrocampisti, con i calci d'angolo, con i passaggi filtranti di una certa qualità, saltando l'uomo e quant'altro. Non può essere tutto sulle loro spalle.

Bradaric o Frese? Akpa Akpro può giocare dall'inizio? Sono tutti ballottaggi che ho, domani faremo delle scelte. Abbiamo bisogno dell'energia giusta. Chi ha giocato ha sempre fatto bene, se verranno fatte delle scelte non sarà per demerito di nessun giocatore visto che ora tutti stanno facendo bene.

Dobbiamo vincere, faremo il massimo, ma dall'altra parte c'è l'avversario. Il Cagliari è attrezzato, organizzato. In più ha la concretezza, che è il dato più importante. Un avversario difficilissimo, che verrà a fare una battaglia.

È una partita importante per noi, per l'ambiente. I risultati danno la possibilità di affrontare le settimane con spirito diverso che stiamo cercando di non perdere. Siamo un po' frustrati da un lato, ma anche lucidi dall'altro. Mancano 30 partite dopo questa. Sicuramente è importante per noi, per crescere e per rompere la maledizione e togliere la sensazione che facciamo tanto senza vincere.

Infermeria? Stiamo bene, Kastanos ha un problema accusato ieri per una contusione, niente di grave, ma non ce la farà. Oyegoke continua il recupero, Bella-Kotchap rientra. Al-Musrati ne ha ancora per 2-3 settimane".