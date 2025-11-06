Paolo Zanetti non ha potuto presenziare alla conferenza stampa per la trasferta del Verona a Lecce (gara sabato alle 15) a causa di un attacco febbrile. Al suo posto le parole del vice, Alberto Bertolini.
Zanetti con la febbre, parla Bertolini: “A Lecce con convinzione e rabbia”
"Recuperiamo Al-Musrati e Nunez, che sono rientri importanti. In dubbio rimane Serdar per la botta patita a Como e Yellu per un risentimento: valutiamo domani.
Raccogliamo poco? Probabilmente una spiegazione c'è. Non dobbiamo appellarci alla sfortuna, dobbiamo avere la concentrazione al massimo per 90 minuti. Sappiamo che continuando a fare questi numeri possiamo raccogliere punti. Abbiamo questa grande convinzione di continuare con la nostra identità anche a Lecce. Dobbiamo curare ancora meglio i dettagli. Non contano i punti che meriti, ma quelli che hai.
Difesa peggiore per numeri? Ci manca la costanza nei 90 minuti. Abbiamo dei cali che gli avversari riescono a capitalizzare al massimo. Siamo bravi in tanti momenti della partita e veniamo puniti nei piccoli errori che facciamo.
Il Lecce si affronta con convinzione, con rabbia. È una squadra in salute, che ha vinto a Firenze e che ha perso a Napoli per un rigore sbagliato e una punizione spizzata da Anguissa. La prima di un trittico complicato per noi, siamo convinti che faremo una grande partita. Dovremo essere pronti a battagliare, ad essere aggressivi e attenti. Siamo affamati di gol e di vittoria. Sarà una partita piena di insidie, perché il Lecce arriva da un buon momento. Siamo più arrabbiati del Lecce".
