Zanetti con la febbre, parla Bertolini: “A Lecce con convinzione e rabbia”

Difesa peggiore per numeri? Ci manca la costanza nei 90 minuti. Abbiamo dei cali che gli avversari riescono a capitalizzare al massimo. Siamo bravi in tanti momenti della partita e veniamo puniti nei piccoli errori che facciamo.

Il Lecce si affronta con convinzione, con rabbia. È una squadra in salute, che ha vinto a Firenze e che ha perso a Napoli per un rigore sbagliato e una punizione spizzata da Anguissa. La prima di un trittico complicato per noi, siamo convinti che faremo una grande partita. Dovremo essere pronti a battagliare, ad essere aggressivi e attenti. Siamo affamati di gol e di vittoria. Sarà una partita piena di insidie, perché il Lecce arriva da un buon momento. Siamo più arrabbiati del Lecce".