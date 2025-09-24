Zanetti: “Dispiace uscire, pensiamo alla Roma”

L'allenatore del Verona. "Buono l'atteggiamento, bene Bella Kotchap e Slotsager"

Redazione Hellas1903 24 settembre - 22:09

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa la gara di Coppa Italia col Venezia.

"Ci sono delle note positive - dice l'allenatore dell'Hellas - come Bella Kotchap e Slotsager. Alcuni avevano bisogno di mettere minuti. Ho fatto turnover perché chi ha giocato contro la Juventus ha speso tantissimo e usare questa partita come opportunità per mettere dentro minuti. Il percorso di crescita sta andando bene. Dispiace perdere ai rigori, volevamo passare il turno, ma adesso ci proiettiamo verso una trasferta molto difficile come quella di Roma.

L'atteggiamento è stato buono, ci è mancata qualità per fare gol. Primo tempo equilibrato, poi meglio noi probabilmente. Abbiamo fatto l'ennesimo clean sheet. La squadra è stata ordinata in campo. Hanno esordito anche tanti Primavera. Ci sono 5-6 ragazzi che riteniamo importantissimi che ora hanno più minuti nelle gambe, era la cosa più importante.

Ebosse ha tutta la mia stima, è un giocatore che nel tempo ci darà una grande mano. Sta cercando una condizione migliore, spero non abbia perso fiducia. In generale penso che la difesa abbia fatto comunque una buona partita. Dimostrerà anche lui di poter dare il suo contributo".