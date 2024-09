Zanetti: “Duda e Suslov ci sono. Con il Como per reagire”

Il tecnico del Verona: "Il campionato è lungo, avanti con i nervi saldi"

Redazione Hellas1903 27 settembre - 16:33

Mister, che primo bilancio fa di quest'inizio di campionato?

"Io penso che una certezza sia che in tutte le partite che abbiamo giocato la squadra non ha mai sbagliato la prestazione. Poi c'è qualche limite e ci sono dei difetti da migliorare, ma dal punto di vista della voglia e della mentalità, e del combattere su ogni pallone andando oltre le avversità abbiamo dimostrato coraggio, perché siamo andati sotto nel risultato nelle ultime due partite ma abbiamo recuperato velocemente. Da questo punto di vista sono soddisfatto, il bilancio è buono, d'altra parte abbiamo questo sentimento dentro che potevamo fare qualcosa in più nei dettagli e in meno negli errori commessi, perché potevamo avere una classifica anche migliore".

Duda e Suslov possono partite titolari? Belahyane è imprescindibile?

"Reda è insostituibile per quello che ha dimostrato, solo un pazzo lo toglierebbe. Duda e Suslov sono recuperati e sono rientrati appieno da mercoledì, li terrò in conto per la partita".

La gara di domenica sarà il primo passaggio chiave della stagione?

"No, la ritengo una partita importante come tutte, ma è ancora veramente lunga. È un campionato molto equilibrato, senza squadre più deboli, e bisognerà sempre crescere di gara in gara e mantenere i nervi saldi. Ho visto i ragazzi arrabbiati nel modo giusto, sentivano dentro di loro di poter fare una prestazione importante, al netto della forza dell'avversario che avevamo davanti, e non è da tutti fare quella partita con un uomo in meno, ma questo aumenta il rammarico di quello che potevamo fare. Dovremo mettere questa voglia nella prossima gara, anche se incontreremo un avversario con grande qualità, e giocare ogni gara come se fosse la più importante della vita".

Come ha lavorato sulla fase difensiva?

"Abbiamo lavorato tanto, credo che ci sia bisogno, perché numeri alla mano è così. Noi lavoriamo sempre su tutte le fasi ma in questo momento c'è da migliorare quella fase lì, mentre quella offensiva ha buoni numeri, ma dobbiamo prendere meno gol".

Avete affrontato molte squadre forti, ora inizia una fase in cui avrete molti scontri diretti, come ci arriva la squadra?

"Io spero ci arrivi bene, consapevole che può giocarsela contro tutti. Non vuol dire che le prossime saranno squadre inferiori a quelle già affrontate, ogni partita è a sé, e gli scontri diretti sono difficili, ma contro il Como si può davvero dire che sia uno scontro diretto? Noi pensiamo gara per gara, con la consapevolezza che siamo cresciuti dall'inizio, è un lavoro a lungo termine, ma vogliamo fare anche risultati nell'immediato. Di sicuro arrivano delle partite che scoprono le carte e ci diranno chi siamo veramente, e dobbiamo arrivarci al nostro massimo".

Sarr, Livramento e Alidou: quanto sono pronti questi ragazzi per le prossime sfide?

"Sarr ha iniziato titolare l'ultima gara, quindi lo pensavo già pronto. Domani farò delle scelte, e le farò in base a quello visto in questa settimana, e ai giocatori che abbiamo recuperato. Sono tutti ragazzi che possono dare tanto al Verona, Livramento è entrato benissimo contro il Torino, come fatto già in altre occasioni, gli basta poco per tornare al massimo della forma, ha grande velocità e strappo, può essere utile sia dall'inizio che dalla panchina, come Mosquera, che può fare bene sia dall'inizio che da subentrato. Sono delle scelte settimanali. Alidou ha un piccolo risentimento e vedremo se sarà della partita. Metteremo sempre in campo la squadra migliore per il tipo di partita. Ricordando che chi entra è ugualmente importante rispetto chi inizia se non di più, e noi spesso le partite le cambiamo con le sostituzioni".

Cosa hai detto ai ragazzi dopo i gol presi contro il Torino?

"Gli errori individuali fanno parte del gioco, non è la prima volta che succede e non sarà l'ultima. Ma il concetto è che si vince e si perde tutti insieme, non c'è mai chi ci fa vincere o chi ci fa perdere. Se c'è un momento di difficoltà va risolto come nelle migliori famiglie e noi siamo una grande famiglia. Poi si va infondo negli errori e si studiano, ma l'allenatore ha stima di tutti i calciatori. Ai giocatori ho detto che quello che è stato non si può cambiare, ma quello che possiamo decidere lo abbiamo davanti a noi. Dawidowicz ha sbagliato, soprattutto per un ragazzo che è un leader di questa squadra, e ha pagato con la sconfitta della squadra e in più ha pagato la multa, la cena alla squadra e due giornate di squalifica. Ma gli ho detto che per pareggiare un giorno ci farà fare un gol su calcio d'angolo e ci regalerà i tre punti. Non bisogna pensare troppo su quello che abbiamo già fatto, ma su quello che dovremo fare".

I gol presi possono essere causa del fatto che la fase offensiva lasci un po' scoperta la difesa?

"No, perché sul primo gol preso contro il Torino sono stati bravi loro e disattenti noi. Sul secondo gol eravamo in 10 ma con 9 uomini dentro l'area di rigore, quindi non eravamo scoperti. Noi non abbiamo preso reti in ripartenza, su quel gol abbiamo sbagliato la marcatura in area, è li che va alzata l'attenzione, nella paura di prendere gol. Non dobbiamo essere titubanti nell'attaccare o nel giocare ma dobbiamo cercare un equilibrio. Nelle situazioni individuali dobbiamo avere molta più attenzione, più di quella dimostrata. Analizzando il secondo gol è veramente evitabile, perché eravamo schierati bene".

Preferisci la difesa a tre o quella a quattro?

"Noi abbiamo Frese che è mancino ed è fondamentale, perché gli altri mancini non li ho visti ancora pronti, quindi per questo ho messo un difensore in più. Noi impostiamo a 4 e le caratteristiche cambiano in base a chi gioca al posto di Frese Comunque lui è recuperato per la prossima partita".

Duda lo vedi meglio in coppia in mezzo al campo o sulla trequarti?

"Duda può giocare ovunque per quanto lo ritengo forte. In futuro dipenderà dal rientro di Serdar, perché lui è molto importante per noi e con questo Belahyane e le ottime partite di Dani Silva, potremmo fare dei ragionamenti anche su Duda più avanzato. Dal punto di vista della proposta un centrocampo così è molto importante per una squadra che si deve salvare".

fonte: hellasverona.it