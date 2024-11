Zanetti: “Ecco il Verona che voglio, godiamoci questa serata”

L'allenatore del Verona. "Ora però non abituiamoci a fare grandi prestazioni solo quando abbiamo l'acqua alla gola"

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa la vittoria per 3-2 del Verona sulla Roma.

"È stato il Verona che volevo, questo è l'unico pensiero che ho adesso - dice l'allenatore dell'Hellas - adesso c'è la gioia del risultato, poi arriverà la preoccupazione di tornare indietro ma intanto ci godiamo questa serata. I ragazzi hanno avuto un atteggiamento incredibile con i loro pregi e difetti ma non abbiamo mai perso la voglia di fare male all'avversario.

Oggi la reazione è stata ai massimi livelli e sono orgoglioso di guidare questo gruppo quando ti risponde in questo modo. Bisogna essere all'altezza di essere l'allenatore del Verona sia nei momenti vincenti che, soprattutto, nelle difficoltà.

Noi dobbiamo pensare di dover soffrire fino alla fine perchè poi altrimenti escono tutti i nostri limiti. Bisogna avere sempre il profilo basso mettendoci un sassolino nella scarpa anche quando le cose vanno bene perchè quando ci si specchia poi escono i problemi. Siamo ancora in fase di costruzione. Non bisogna però abituarsi a fare grande prestazioni solo quando si ha l'acqua alla gola.

Vittoria che arriva dalla panchina? Oggi sono stato premiato, altre volte no, anche dietro oggi è arrivata una grande prestazione di Coppola con un grande Magnani al fianco e non è un caso. Poi Livramento ha dato la sgasata e si è vinto, sono rischi con i quali oggi sono stato premiato, poi magari se avessimo preso il gol sareste qui a chiedermi perché non mi sono coperto.