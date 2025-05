Zanetti: “Fatta un’impresa, salvezza meritata. Resto? Decide chi comanda”

L'allenatore del Verona: "Grande risultato anche se potevamo salvarci molto prima"

Redazione Hellas1903 25 maggio 2025 (modifica il 26 maggio 2025 | 00:08)

L'allenatore del Verona Paolo Zanetti commenta la vittoria del Verona ad Empoli a Sky che ha sancito la salvezza in A dell'Hellas.

"L'obiettivo raggiunto è importante, arrivato dopo un lavoro difficile, con una marea di ostacoli da superare tutti insieme. La salvezza è meritata, la squadra è stata salva tutto l'anno, anche attraversando momenti non semplici. Per la squadra che siamo, arrivare quattordicesimi è un grande risultato, un'impresa".

Quando nel calcio non vinci ci sta di mettere in discussione le cose. Il direttore mi ha dato fiducia e io l'ho ripagato con i risultati, con una salvezza difficile. Grazie a una squadra che si è compattata con me e che mi vuole molto bene. Potevamo salvarci molto prima ma non siamo riusciti a dare la stoccata, ce l'abbiamo fatta all'ultima partita".

In conferenza stampa Zanetti, poi, dice: "Questo è un grande risultato, lasciarci sei squadre sotto, frutto di un lavoro difficile. Abbiamo attraversato momenti negativi e li abbiamo risolti, per trentasette giornate siamo sempre stati salvi. Sono legato alla piazza dell'Empoli, mi spiace per i nostri avversari di stasera. Si tratta di un risultato fantastico, dedico questa vittoria i nostri tanti tifosi che non ci hanno mai abbandonato.

Se merito di rimanere? Non so, deve decidere chi domanda. Senza risultato sportivo non ci sarebbe stato nessun futuro, così si discuterà del futuro e si vedrà. Mi godo questa serata e questa difficile salvezza. So i valori e i limiti del mio gruppo, abbiamo lavorato tanto e trovato la quadra. In quel momento in cui ero in bilico era dopo la sconfitta all'andata con l'Empoli, eravamo a -9 e abbiamo recuperato tanti punti. Potevamo salvarci anche prima, ma siamo riusciti a portare a casa la decima vittoria nel giorno più importante".