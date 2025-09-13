Zanetti: “Gagliardini in gran forma, Orban è pronto, la sosta ha fatto bene”

Il tecnico del Verona: "Concentrati per la Cremonese, finalmente al Bentegodi"

Redazione Hellas1903 13 settembre - 15:45

Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa la gara del Verona con la Cremonese di lunedì prossimo.

"Sono arrivati due giocatori che conosciamo - dice l'allenatore dell'Hellas - Akpa-Akpro l'ho già avuto, per caratteristiche è diverso dagli altri che abbiamo dal punto di vista di intensità e riconquista, ci darà una grandissima esperienza e carattere. Come Gagliardini, sul quale l'unica valutazione da fare era la condizione fisica: posso dire che sta meglio di altri. È uno dei candidati a sostituire Duda e mi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per farlo, può essere subito fondamentale. La Cremonese è in forma, forte, a punteggio pieno, ha fatto un mercato di altissimo livello, la partita è difficile, ma siamo concentrati sui nostri miglioramenti. La sosta è stata fondamentale.

Come condizione Orban è un po' più avanti, è leggero e scattante, ha bisogno di meno tempo. Bella-Kotchap e Al Musrati sono ottimi giocatori, ma essendo più pesanti fisicamente necessitano di più tempo.

Valentini e Fallou? Per Fallou siamo al limite, lo valutiamo domani per capire se sarà della partita. Ha avuto una brutta distorsione, sta lavorando per rientrare. Per il resto sto capendo la condizione dei giocatori, alcuni stanno bene e altri sono indietro, questa disomogeneità ci spariglia un po' le carte. Dei cambi di formazione ci saranno, le idee le abbiamo chiare.

Un Verona brutto, sporco e cattivo? Sporco e cattivo mi piace sempre, brutto un po' meno, ma bisogna essere efficaci. E per esserlo dobbiamo essere squadra. In alcune cose siamo indietro, ma in altre sono fiducioso perché per me siamo più avanti rispetto all'anno scorso. Torniamo finalmente in casa nostra, dobbiamo trovare energia anche da questo, dalla nostra gente e dall'orgoglio dopo una sconfitta pesante, anche se un incidente di percorso.

Sarà una grande sofferenza anche quest'anno? Una domanda lecita, non di facile risposta. Un po' più facile per me che faccio questo mestiere, sono discorsi che facevamo anche l'anno scorso. Nel tempo poi con grande umiltà ho avuto ragione. Dobbiamo capire il vero potenziale di questa squadra. Questa squadra di potenziale ne ha, sono arrivati giocatori che hanno tanto da esprimere e tanto da dare. Racconto bugie se dico che quest'anno sarà una passeggiata salvarsi, perché non è così per nessuno. Sarà una battaglia totale, abbiamo tantissimo margine però, perché per me siamo al 50% dove si vedono momenti e sprazzi di qualità. In più ci siamo rinforzati ulteriormente.

Harroui? Per me è veramente forte. In un contesto di un certo tipo può dare tanto. In questa partita è in forse, niente di grave, ma ha un piccolo risentimento muscolare. Normale da chi arriva da un lungo infortunio. Un problemino da valutare.

Per Mosquera ci vorrà almeno un mese, è stato operato per appendicite. Stava recuperando da un infortunio al pube, non si sa se fosse legato a questo problema.

Orban ha la fame giusta? Ho trovato un ragazzo voglioso, con un grande spirito, affamato di gol, che corre e si danna, ha sempre il sorriso sulle labbra. Una cosa positiva, ha una nomea che non lo esalta, ma secondo me invece è perfetto per quello che voglio. Voglio gente affamata, sfacciata. Lui è interessante in campo e anche fuori".