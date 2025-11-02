Zanetti: “Girano, ma sono orgoglioso dei miei. Il campionato deve iniziare adesso”

L'"Allenatore del Verona: "Avremmo meritato di vincere almeno sette partite. Montipò è una colonna"

Redazione Hellas1903 2 novembre - 15:29

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa l'1-2 subito dal Verona con l'Inter.

"Il rammarico nasce dal risultato e basta - spiega Zanetti - abbiamo fatto una gara incredibile contro una squadra al top in Europa, gli episodi hanno fatto la differenza. Cosa posso dire alla mia squadra? Dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia. Questa squadra ha un potenziale importante. Fin qui avremmo meritato di vincere almeno sette gare. Dovremo essere lucidi, il campionato deve iniziare adesso. Ho preso i complimenti da Chivu e dagli avversari, ma contano i punti. Il giramento di scatole è enorme, ma ho grande orgoglio.

Ce la siamo giocata con tutti. Aggiungo le 21 occasioni avute con la Cremonese, altre 15 con il Sassuolo. Poi contano i gol, sono contentissimo per Giovane. Lavoriamo con grande fiducia. Questa squadra ha dimostrato di giocarsi le partite, giocando a viso aperto. La gente ha applaudito nonostante il periodo. L'anno scorso in queste partite prendevamo scoppole senza neanche scendere in campo.

Il possibile rosso a Bisseck? È difficile parlarne, la palla va laterale e non dritta, ma con la velocità che ha Giovane quella palla va a prenderla e va in porta. Una situazione super pericolosa. È andata così, non credo che abbiamo perso per questo, abbiamo avuto un'occasione enorme con Orban che è finita sul palo. Non è successo, ma vado a casa orgoglioso.

Il fuoco arde, è sempre acceso. Soprattutto da parte mia deve essere sempre al massimo. I ragazzi mi seguono in tutto e per tutto. Non dimentichiamo da dove partiamo. I miglioramenti si vedono e il piano gara lo seguono in maniera perfetta. Siamo umani e incavolati, abbiamo a cuore la piazza, siamo qua per salvare il Verona e divertire la gente. Sulla spinta di esposito su Nelsson in occasione del gol del 2-1: c'è, non so se fosse abbastanza per essere punibile, dovrei vederla meglio.

La prova ottima di Montipò? Ha fatto bene il suo, abbiamo incontrato portieri che hanno preso 8 in pagella nelle ultime sfide e forse si confronta per quello. Ma è una colonna e oggi ha fatto benissimo".