Zanetti: “Il Monza non c’entra niente con la salvezza, noi ci faremo trovare pronti”

"Il 4-4-2 è un modulo che si sposa con le caratteristiche che abbiamo. Noi per necessità abbiamo dovuto cambiare qualcosa in difesa, abbiamo perso Frese fino a gennaio, Dawidowicz per 8-9 partite. La squadra però ha fatto vedere di comportarsi bene anche a quattro. Serve essere aggressivi, portare la partita dove vogliamo specie davanti al nostro pubblico, recupereremo giocatori importanti come Serdar che è rientrato 15 giorni fa e fa parte a pieno del gruppo. Non ho mai nascosto la mia stima per lui, così come Duda, Belahyane e altri. È il campo che parla, sta a loro dimostrare di meritarsi la titolarità. Adesso inizia un ciclo con partite ravvicinate e importanti e cercherò di fare le scelte giuste.