Zanetti: “Il risultato non è bugiardo. Lecchiamoci le ferite e capiamo i nostri errori”

L'allenatore dei gialloblù: "Turati il migliore in campo, ma dietro abbiamo un problema da risolvere"

"Risultato bugiardo? No, se vediamo gli errori che abbiamo fatto - dice l'allenatore del Verona - noi abbiamo creato tanto e fatto di tutto per recuperarla ma ci siamo complicati la vita da soli prendendo due gol su rinvii del portiere. Quando si commenta un 3-0 in casa bisogna solo leccarsi le ferite e capire il perché abbiamo sbagliato.