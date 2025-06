L'allenatore poco oltre il 50 per cento del gradimento

Paolo Zanetti si appresta a proseguire il lavoro sulla panchina dell'Hellas. Nonostante la salvezza conquistata, tuttavia, il tecnico di Valdagno non incontra un ampio gradimento. Il nostro sondaggio rileva che solo il 50,39% ha fiducia in Zanetti per il futuro, mentre il 49,61% vorrebbe il cambio di allenatore.