Zanetti, le ragioni del sì al Verona

Il sì di Zanetti all'Hellas è arrivato ieri, sulla scorta del rapporto di fiducia costruito con Sogliano nell'ultima stagione, con il direttore sportivo che per primo ha difeso l'allenatore, di fatto bloccando l'esonero che a metà dicembre era ormai certo.

Zanetti ha ricevuto un'offerta per un pluriennale dal Pisa, ma ha prevalso la volontà di rimanere al Verona, una priorità che ha sempre espresso.

Con l'Hellas, Zanetti è sotto contratto fino al 30 giugno 2026, l'accordo prevede il rinnovo automatico per l'anno successivo con il raggiungimento della salvezza.

Sogliano, infatti, non considera le intese a lungo termine per un allenatore, l'okay deve essere rivalutato di anno in anno.