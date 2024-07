Zanetti: “Stiamo facendo progressi”

Il tecnico: "L'atteggiamento di Mosquera è encomiabile"

Redazione Hellas1903 24 luglio - 21:24

Mister, cosa si porta a casa da questa partita? "Abbiamo fatto dei passi avanti, i ragazzi hanno risposto con una partita aggressiva, concentrata. Queste sono partite che nascondono delle insidie, non vanno prese sottogamba, ma vanno affrontate come fosse il campionato. È stata una partita a senso unico, abbiamo vinto meritatamente creando tanto. Siamo all'inizio del nostro percorso, ma sono stati fatti dei progressi. In questo momento mi interessa creare una mentalità di squadra, e i ragazzi stanno rispondendo bene".

Cosa la incuriosisce di più della squadra? "Penso che questa squadra abbia buone individualità. Oltre all'aspetto dell'agonismo che ci deve rappresentare, deve rappresentare la nostra mentalità, quella del nostro Club, sto conoscendo ragazzi con delle doti, qualcuno che ha delle qualità inespresse e si deve liberare. Serve che si liberino, perché arriviamo con il gioco in una zona dove poi bisogna determinare. Il passo in avanti va fatto nella concretezza, nella cattiveria negli ultimi metri. Le occasioni, se avremo identità di gioco, le avremo e andranno trasformate. Molti singoli mi incuriosiscono, più di uno, alcuni sono delle certezze mentre altri potrebbero essere delle rivelazioni".

Mosquera ha tanta voglia, come si sta comportando? "Encomiabile il suo atteggiamento, non solo oggi ma in ogni allenamento. Si vede che è felice di essere qui, che questa è un'opportunità per lui, lo dimostra sempre. Deve migliorare, è un diamante grezzo ma ha delle potenzialità enormi. È all'inizio di un percorso, dovremo essere bravi a non bruciarlo, a non mettergli troppa pressione. Arriverà perché ha l'atteggiamento giusto, sarà ripagato. È un esempio per i compagni".

Un primo parere su Livramento? "Lo conosco poco, ma l'ho visto in video ovviamente. Oggi mi ha ben impressionato. È un ragazzo disponibile, ha una buona velocità e qualità, la prima sensazione è stata ottima".

Com'è stato l'impatto per gli ultimi arrivati? "Suslov e Duda sono una settimana indietro rispetto agli altri, ma recupereranno in fretta. Sono giocatori di qualità, i nostri leader tecnici, faranno una stagione di alto livello. Braaf è arrivato ieri. È un ragazzo con delle caratteristiche che mi piacciono, strappa, gioca uno contro uno. Dipenderà da lui meritarsi la conferma".

L'assenza di Serdar? "Suat ha subito una botta al polpaccio, ma ci sarà alla prossima partita così come Magnani, che ha avuto un piccolo risentimento muscolare, come Cruz".

De Battisti potrebbe essere un'alternativa a Frese? "È prematuro pensare alla Serie A per lui oggi, ma penso che potrà diventare un giocatore di quel livello. Ha delle qualità, è giovane, si deve strutturare in tutto, ma è un ragazzo interessante".

Faraoni è fuori dal progetto? "Faraoni è infortunato in questo momento, si sta curando. Ha subito un problema al polpaccio dopo cinque giorni che era qui e si allenava come tutti gli altri. Deve risolvere questo problema, ma io lo considero un buon giocatore. Qui ha una bella storia, ho il massimo rispetto per lui. Vedremo in base alle sue condizioni e a quello che sarà il mercato".

Fonte: hellasverona.it