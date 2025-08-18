Mister, qual è stata la difficoltà principale di questa partita risolta ai rigori? "Ho visto una partita in cui abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene, anche per merito dell'Audace Cerignola che ha messo in campo tutto quello che aveva in una bella cornice di pubblico. Loro hanno fatto la partita della vita, noi ci siamo fatti sorprendere in qualche situazione di troppo".
hellas1903 news Zanetti: “Partita difficile, non parliamo di mercato”
Zanetti: “Partita difficile, non parliamo di mercato”
L'allenatore del Verona: "Il Cerignola ha dato tutto, ora pensiamo al campionato"
Si immaginava una serata così? Cosa si aspetta dal mercato? "In questo momento non dobbiamo parlare del mercato, ma della partita. Mi aspettavo una gara difficile, queste gare contro squadre che non hanno nulla da perdere sono storicamente sempre toste da affrontare. Noi siamo andati a folate, abbiamo fatto delle ottime cose, ma abbiamo alternato troppo questi momenti e siamo andati un po' in difficoltà sul ritmo. Adesso abbiamo un'altra settimana di lavoro per presentarci al meglio per la prima di campionato".
fonte: hellasverona.it
