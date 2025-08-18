Zanetti: “Partita difficile, non parliamo di mercato”

Mister, qual è stata la difficoltà principale di questa partita risolta ai rigori? "Ho visto una partita in cui abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene, anche per merito dell'Audace Cerignola che ha messo in campo tutto quello che aveva in una bella cornice di pubblico. Loro hanno fatto la partita della vita, noi ci siamo fatti sorprendere in qualche situazione di troppo".