Zanetti: “Resto al Verona? Non lo so”

Il tecnico dell'Hellas ha detto: "È stata un’annata non semplice in cui abbiamo dovuto trovare delle soluzioni, anche preventivabili visto come siamo stati costruiti. Siamo un club che ogni anno deve cambiare tanto, che mette dentro giocatori stranieri e deve per forza di cosa vendere molti dei più bravi. Siamo ripartiti con tanto sudore e voglia di arrivare all’obiettivo finale, tutti insieme. Un lavoro condivi- so fra club, staff e gli stessi giocatori".