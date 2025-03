Zanetti sempre in silenzio prima della gara, il motivo

"Perché non parlo prima delle partite? Decisione della società". Lo ha spiegato dopo Verona-Bologna del 9 marzo scorso, Paolo Zanetti, il motivo delle mancate conferenza stampa prima delle partite. Un appuntamento fisso da sempre, seppur non obbligatorio, quello degli allenatori per fare il punto a 24 o 48 ore dalla sfida che arriva, incontrando la stampa, ma che in questa stagione è iniziato a non esserci da alcuni mesi.