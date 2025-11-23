Zanetti: “Sento la fiducia della società, ci ha sostenuti dopo il ko. Dobbiamo fare meglio”

L'allenatore: "Dobbiamo reagire, il campionato non finisce oggi. Giovane è distrutto, come è normale che sia"

Paolo Zanetti commenta a Dazn la sconfitta del Verona col Parma. Queste le parole dell'allenatore del Verona:

“Sento la fiducia della società, che dopo la partita è entrata nello spogliatoio e ci ha sostenuti. Sono momenti difficili ed è giusto che i tifosi ci contestino e ci critichino. Noi dobbiamo fare meglio perché abbiamo una grande responsabilità".

Su Giovane, uscito in lacrime, ha aggiunto Zanetti: “In questo momento deve avere tutto il nostro e il mio sostegno, e lo avrà sempre. Io mi prendo la responsabilità assoluta di quello che è successo in campo, sono io il responsabile assoluto".

Sulla partita: “Ci dispiace per il risultato finale. La partita l’avevamo messa a posto e abbiamo preso due gol in due buoni momenti per noi. Abbiamo lottato, fatto una buona prestazione e ora siamo di fronte a una scelta: reagire o abbatterci. Il campionato non finisce oggi, dobbiamo diventare più squadra e darci una mano. Giovane deve stare tranquillo, ora è distrutto com’è normale che sia”.