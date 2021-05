Zanetti si prende la A col Venezia, il Verona ci pensa

Il tecnico piace all'Hellas, la settimana prossima nuove valutazioni

Ieri sera, con il pareggio per 1-1 con il Cittadella, ha conquistato la promozione in Serie A col Venezia.

Il Verona pensa a Zanetti, soluzione possibile per la panchina gialloblù. Fino alla settimana prossima, però, non potranno esserci svolte in questo senso, fermo restando che il tecnico, raggiunto un grande obiettivo, potrebbe restare a Venezia per dare continuità a quanto fatto durante questa stagione.