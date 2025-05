Zanetti: “Soddisfatto dello spirito visto, la gara si è messa sul binario sbagliato”

"Sono soddisfatto di alcune delle cose fatte - dice l'allenatore dei gialloblù - del modo di difendere e dello spirito che si è visto, nel primo tempo ci siamo abbassati troppo portandoci l'episodio in casa e ne è uscito il rigore. La partita si è messo sul binario sbagliato, se partivamo come nel secondo tempo potevamo metterli in difficoltà.