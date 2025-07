Zanetti: “Sono molto carico. Sogliano è una garanzia”

Ha detto il tecnico, come riporta il quotidiano oggi in edicola: "Sapevo che per rimanere si doveva passare per un risultato sportivo importante come la salvezza, raggiunta con merito e tanto lavoro. Ho sempre detto che è un privilegio essere qui. Sono molto carico nel continuare con questo gruppo di lavoro che conosco e che ha concetti consolidati, che è già avanti sotto alcuni aspetti, anche se probabilmente cambierà altri volti".